В Калуге состоится премьера фильма «За Палыча»

26 июля в кинотеатре Синема Стар РИО, Кирова 19, состоится премьерный показ фильма «За Палыча», снятого в Калужской области.

Премьера фильма в Калуге намечена раньше официального релиза, в кинотеатрах фильм покажут с 27 июля.

Фильм снимался на главной площади Мосальска и улицах города. Дома, улицы и городские объекты в картине знакомы каждому жителю Калуги. Для города это уже привычное дело, Калуга уже давно стала киноплощадкой. Первые кадры с изображением Калуги датированы еще началом ХХ века. Они вошли в документальный фильм о приезде в город 7 мая 1904 года императора Николая II, что безусловно гордость для жителей.

«За Палыча» — это комедия о жизни мажора, который после попадания в армию, пересматривает свои взгляды на жизнь и начинает помогать людям. Интересно, что рабочее название картины было изначально «За ВДВ», ведь сюжет фильма повествует именно об этих войсках и отважных ребятах, которые своих не бросают.

Стоит отметить, что в фильме приняли участие такие звезды, как: Сергей Шакуров, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Иван Охлобыстин, Александр Лыков — это далеко не полный список актёров, сыгравших в фильме «За Палыча».

Купить билет можно в кассе кино, на сайте компании и в мобильном приложении.

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