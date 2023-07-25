В Калуге выбрали нового председателя регионального отделения партии «ЗЕЛЁНЫЕ»

При участии руководителя партии «ЗЕЛЁНЫЕ» Андрея Нагибина, члены регионального отделения, по итогам прошедшего голосования, выбрали нового руководителя экологической партии в нашем регионе. Им стала Наталья Пуц. Участники заседания обсудили массу вопросов, которые касаются будущей работы. Среди главных тем - экологическая обстановка в регионе и повышение у населения экологического воспитания.

— Во многих регионах страны сегодня проводятся работы по сохранению природы, надо отметить, что Калужская область - не самый проблемный регион, но политической силы, которая обеспечит контроль за соблюдением требований экологической безопасности, в Калуге сегодня нет. Эту ситуацию нужно исправлять. Чистый воздух, чистая вода, наши поля и леса, чистые города — это залог здоровья нашей нации. Какой останется страна после нас? Чем будут дышать наши дети? Необходимо думать об этом уже сегодня. В обществе есть запрос на освещение этих вопросов, мы партия, которая обеспечит защиту интересов экоактивистов и обеспечит контроль. Будущее страны — это не только экономика и величие, это и природа, которая уникальна в России, она нуждается в нашей защите - отметила новый руководитель регионального отделения Партии «ЗЕЛЁНЫЕ» Наталья Пуц.

По словам членов регионального отделения партии, в последние годы в регионе выстроена довольно продуктивная работа, направленная на защиту окружающей среды. В Калужской области реализуются различные программы и мероприятия по улучшению экологической обстановки и сохранению природы. Власти области активно поддерживают работу по охране природных территорий и развитию экотуризма.

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