В Калуге назначен новый заместитель городского головы
В калужской городской управе новое назначение. Роман Евстратов стал заместителем городского головы и начальником управления экономики и имущественных отношений. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
До этого Евстратов долгое время работал в должности заместителя начальника данного управления.
Напомним, должность начальника управления оставалась вакантной больше года после того, как Владимир Васин уехал в Москву.
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