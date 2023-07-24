В Калуге назначен новый заместитель городского головы

В калужской городской управе новое назначение. Роман Евстратов стал заместителем городского головы и начальником управления экономики и имущественных отношений. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

До этого Евстратов долгое время работал в должности заместителя начальника данного управления.

Напомним, должность начальника управления оставалась вакантной больше года после того, как Владимир Васин уехал в Москву.

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