В Калужской области количество предпринимателей выросло на 20%

С 2019 года в Калужской области стремительно растет количество предпринимателей. Сейчас их более 93 тысяч, а число самозанятых выросло на 8,3 тысячи человек, сообщил губернатор Владислав Шапша в понедельник, 24 июля. Сразу по нескольким показателям индекса снижения административного давления на бизнес регион лидирует.

Как отметили в правительстве, в октябре стартует грант для социальных и молодых предпринимателей.

Однако по 5 контрольно-надзорным органам показатели в Калужской области хромают. Экономическому блоку правительства глава региона поручил изучить данные и исправить ситуацию.

В регионе осуществляются различные системы мер поддержки бизнеса.

- В этом году на эти цели направляем более 275 млн. рублей, отметил Шапша. Например, субсидиями из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ стимулирования развития МСП на местах в этом году воспользовались 20 муниципалитетов.

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