В Калуге выставят на обозрение амфибийные аэросани Туполева

Во вторник, 25 июля, в калужском музее космонавтики представят новый экспонат – аэросани-амфибия А-3.

В 1961 году начались испытания первого образца аэросаней-амфибии на Истринском водохранилище. В следующем году первый экземпляр передали в опытную эксплуатацию. В 1964 году были выпущены первые серийные А-3. Серийное производство этой модели продолжалось более 20 лет, за это время было выпущено около 800 экземпляров в нескольких модификациях.

Активная эксплуатация А-3 продолжалась до конца 1980-х гг., отдельные экземпляры аэросаней продолжают работать и до сегодняшнего времени в восточных районах нашей страны.

Как рассказали организаторы выставки, в кабину саней помещалось до 500 килограммов груза или шесть человек. На А-3 был установлен авиационный двигатель 260 л/с, который позволял развивать скорость при полной загрузке до 60 км/ч с дальностью хода в 500 километров. При движении по воде амфибии было достаточно глубины всего 5 сантиметров. Для нее не являлись преградами заросшие травой поймы рек, песчаные отмели, мелкие торосистые ледовые покрытия, включая битый лед.

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