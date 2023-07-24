Клиенты ВТБ стали втрое чаще оплачивать сотовую связь через голосового ассистента

За половину июля клиенты ВТБ совершили в три раза больше операций по оплате сотовой связи с помощью ассистента, чем они провели в течение всего предыдущего месяца. Всего за первое полугодие клиенты ВТБ провели более 10 тысяч операций с помощью голосового ассистента в ВТБ Онлайн, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их объем вырос на четверть и превысил 100 млн рублей. В тройку наиболее востребованных опций у пользователей вошли переводы через СБП, оплата сотового телефона и переводы между своими счетами.

«Интерес пользователей к голосовому ассистенту ВТБ Онлайн активно растет. Сегодня ежемесячная аудитория голосового ассистента превышает 120 тысяч уникальных пользователей, с начала года она выросла почти в 1,5 раза, что свидетельствует о растущем доверии к голосовому каналу и повышении количества операций. Голосовой ассистент в приложении ВТБ Онлайн обеспечивает безопасность и удобство при проведении операций. Банк активно работает над улучшением качества обслуживания и удобством проведения операций с помощью голоса. Это позволяет пользователям быстро и комфортно выполнять свои финансовые задачи», — отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания – вице-президент ВТБ.

Голосовой ассистент в ВТБ Онлайн позволяет не только оплачивать сотовую связь, но и переводить деньги между своими счетами и по СБП, открывать накопительные счета, оплачивать штрафы ГИБДД, заказывать справки и помогать клиентам по другим вопросам. Всего голосовой ассистент может помочь проконсультировать по более чем 1800 тематикам. Найти ассистента можно после авторизации в мобильном приложении ВТБ Онлайн — сразу на главном экране, в верхнем правом углу, нужно нажать на кнопку в виде трех полосок. Также запустить ассистента можно голосом из любого раздела приложения активационной фразой «Привет, ВТБ!».

Голосовой ассистент также доступен на устройствах и в приложении с Алисой от "Яндекса" — для запуска помощника достаточно сказать: "Алиса, запусти чат с ВТБ". Ассистент проконсультирует пользователей по продуктам и услугам банка, а клиентам ВТБ поможет оплатить услуги сотовой связи, штрафы ГИБДД или жилищно-коммунальные услуги ЕИРЦ Москвы.

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