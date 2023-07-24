В Калужской области насчитали 9,6% семей среднего класса

Калужская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доле семей среднего класса. Результаты исследования в понедельник, 24 июля, опубликовало агентство «РИА Новости».

В Калужской области к среднему классу относится 9,6% семей.

Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ (39,2%), Чукотский автономный округ (32,5%), Магаданская область (31,9%), Москва (30%) и Сахалинская область (28,7%).

Под средним классом авторы рейтинга подразумевают те семьи, которые могут позволить себе купить машину и квартиру, раз в год съездить в отпуск, а после выплаты по кредитам у них остается как минимум два прожиточных минимума на человека.

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