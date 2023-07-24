Калужские депутаты объявили бойкот резиновым квартирам

Региональный парламент внес в Госдуму законопроект, который призван урегулировать деятельность хозяев «резиновых» квартир. Согласно законопроекту, регистрировать иностранцев по месту жительства можно будет только при соблюдении учетной нормы жилого помещения на одного человека, в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса.

- Данная учетная норма является объективным индикатором, позволяющим избежать нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законных прав граждан Российской Федерации, - говориться в пояснительной записке.

Законопроект усилит контроль за мигрантами, позволит прогнозировать ситуацию с иностранцами и позволит искоренить случаи злоупотребления правом собственности.

Реализация положений законопроекта позволит более точно прогнозировать миграционную ситуацию, усилит миграционный контроль за проживающими в нашей стране иностранными гражданами, позволит исключить случаи злоупотреблений правом со стороны собственников жилья и обеспечит необходимое межведомственное взаимодействие по указанной проблеме.

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