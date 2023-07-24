В Калужской области пара отказалась выселяться из съемного дома и платить за жилье
В Перемышльском районе судебные приставы помогли владельцу дома выселить съемщиков жилья, которые не платили за него и отказывались съезжать. Об этом случае в понедельник, 24 июля, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Мужчина и женщина снимали дом, но деньги отдавать не хотели.
Приставы взыскали с них по 5000 рублей с каждого в качестве исполнительного сбора, запретили нарушителям выезжать из страны, а также предупредили о других мерах.
В итоге пара освободила чужой дом.
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