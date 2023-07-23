К перекрытию Синих мостов в Калуге всё готово

В воскресенье, 23 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что к перекрытию путепровода "Синие мосты" всё готово, рабочие уже монтируют соответствующие дорожные знаки.

Градоначальник напомнил, что долгожданное перекрытие Синих мостов состоится в понедельник, 24 июля, в 11.00.

-Сотрудники ГИБДД будут помогать на завтрашнем объезде всем автомобилистам, - заверил Денисов. - Это подтвердил врио начальника ОГИБДД УМВД России по городу Калуги Максим Линьков, который участвовал в сегодняшнем обходе.

Также все вопросы по объезду, работе общественного транспорта можно по задать горячей линии управления городского хозяйства: 71-49-49, по будням с 8:00 до 17:00.

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