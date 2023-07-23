В Калужской области за 2,5 миллиона рублей построили детскую игровую площадку

В посёлке Ферзиково Калужской области на улице Самсонова, 22 появилась новая детская игровая площадка. О приёмке работ в воскресенье, 23 июля, сообщил глава районной администрации Алексей Волков.

На большом детском игровом комплексе установили качели, карусель, качалку-балансир, песочницу и горку. Рядом поставили скамейки и урны.

- Основание площадки уложено разноцветной резиновой плиткой, что очень удобно, так как при повреждениях плитку можно просто заменить, - считает глава района.

Работы обошлись в 2,5 миллиона рублей. Расходы покрыл федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

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