В Калужской области прошел спортивно-туристический марафон "Кудеярова Тропа"

В Ферзиковском районе Калужской области прошел фестиваль семейного отдыха "Кудеярова Тропа". Об этом в воскресенье, 23 июля, рассказал глава районной администрации Алексей Волков.



В спортивно-туристическом марафоне приняли участие спортсмены-любители из нашей и других областей.



Участников фестиваля ждали встреча с легендарным разбойником Кудеяром, уникальный квест-маршрут "по тропе Кудеяра" протяженностью ~ 10 км, по живописным местам Окско-Алексинского каньона, а также маршруты 70 и 100 км, фотозона "Стан Кудеяра", концертная площадка, различные мастер-классы народного творчества, обучающие тренинги по оказанию первой помощи, туризму и выживанию в дикой природе, веревочный панда-парк и пляжная зона.

Кроме спортивных развлечений были жаркая баня и освежающий душ, уютное кафе и отдых в тенистой прохладе у реки.



Вечером состоялось награждение победителей и призеров на дистанцию 15 и 30 км.



"Кудеярова Тропа" - это новый этап пешего марафона по пересечённой местности "Тропа Мужества". Последняя функционирует в Калужской области с 2013 года



Новый маршрут проложен в живописных местах в районе поселка Дугна Ферзиковского района на границе Калужской и Тульской областей.



Дистанция проходит по берегу Оки: Любутскому городищу - малой родине Осляби, одного из монахов, которых отправил с Князем Сергий Радонежский; остаткам Демидовских мануфактур; местам, где по легенде проживал Кудеяр, загадочный исторический персонаж, царский сын или разбойник.

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