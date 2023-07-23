В Калуге залатали ямы на шести улицах
В Калуге закончили ремонт на шести улицах. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили в горуправе.
Служба единого заказа городского хозяйства отчиталась о готовности к эксплуатации проезжих частей на следующих улицах:
- Грабцевское шоссе-Нефтебаза
- Кирпичный завод МПС
- Красноармейская
- Съезд с Московской к Путейской
- Съезд с Путейской на Московскую
- Складская
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