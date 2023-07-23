В Калуге залатали ямы на шести улицах

В Калуге закончили ремонт на шести улицах. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили в горуправе.

Служба единого заказа городского хозяйства отчиталась о готовности к эксплуатации проезжих частей на следующих улицах:

Грабцевское шоссе-Нефтебаза

Кирпичный завод МПС

Красноармейская

Съезд с Московской к Путейской

Съезд с Путейской на Московскую

Складская

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