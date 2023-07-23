С начала года в Калуге родились 2242 малыша

За прошедшую неделю, с 17 по 22 июля, в Калуге появились на свет 72 ребенка. Об этом в субботу, 22 июля, сообщили в городском управлении загса.

Жителей областного центра стало больше на 37 девочек и 35 мальчиков.

К числу калужан прибавились Давид, Гаспар, Роберт, Мирон и Лев, а число калужанок пополнили Стефания, Эмилия, Мия и Ульяна.

В целом с начала года, по данным статистики, в Калуге родились 2242 малыша.

- За минувшую неделю в управлении соединили свои судьбы 92 пары новобрачных, - сообщили в ведомстве. – С начала года составлен 1331 акт о заключении брака.

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