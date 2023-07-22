Домом Унковских в Калуге заинтересовался Александр Бастрыкин

После нашей публикации о том, что в разрушающемся жилом доме на улице Академика Королева людям отключили газ, воду и электричество, председатель Следственного комитета России запросил доклад о проверке.

Напомним, в июле 2023 года в доме по адресу улица Академика Королева, 25 рухнула внутренняя стена. Городские власти заколотили людям туалет и перекрыли газ. Через несколько дней городские службы отрезали жителей от водоснабжения и электричества.

Дом Унковских нынешний облик приобрел во второй половине XIX века. Капитальный ремонт в нем не делали по крайней мере с двадцатых годов прошлого века, когда зданию надстроили третий этаж.

Следователи СК по Калужской области начали проверку.

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