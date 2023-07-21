В Калужской области за месяц родились 686 детей

В июне нынешнего года в Калужской области появились на свет 686 детей. Такую статистику в пятницу, 21 июля, опубликовал региональный загс.

Среди новорожденных было 344 мальчика и 342 девочки.

Средний возраст родителей продолжает постепенно расти. Мамами стали калужанки в возрасте 30 лет, папами – калужане в возрасте 37 лет.

В семи семьях родились двойни.

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