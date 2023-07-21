Архив известного ученого передали в Калугу

В Калуге в государственный архивный фонд передан архив известного советского ученого, гидрографа, географа, историка Владилена Александровича Троицкого. Подробности сообщил на днях советник губернатора Руслан Смоленский.

Документы передала дочь ученого Лидия Владиленовна Троицкая (вверху на фото вместе с Русланом Смоленским).

В Калужской области давно занимаются увековечиванием героев Севера. Соответствующая рабочая группа при губернаторе была создана еще в конце 90-х. А более 280 лет назад в Якутии отправились покорять Арктику Василий Прончищев, уроженец Тарусского уезда, и его жена Татьяна Прончищева. Первооткрыватели погибли в той экспедиции и навечно остались в арктических широтах.

Владилен Троицкий осуществил множество находок на самые сложные вопросы истории покорения Арктики. Он был первым из ученых, обнаруживших и описавших место, где располагался городок Харитона Лаптева. Именно Троицкий нашел письмо Норденшельда на острове Таймыр в 1970 году.

Троицкий был ученым, оставившим большое научное наследие. Все документы им тщательно структурированы, подшиты и описаны.

- Огромный интерес представляет его переписка с учеными, экспертами, краеведами, иногда просто соседями, жившими рядом с героем, биографию которого изучал Владилен Александрович, - отметил Смоленский. - Объем этой переписки огромен: в госархив мною были переданы две большие коробки почти с двумя тысячами писем. Так, к примеру, с доброго согласия Лидии Владиленовны, по просьбе красноярских коллег мы в скором времени оцифруем и выложим в открытый доступ имеющиеся в архиве материалы по Альбанову. В частности, письма ученых или же соседей по дому, в котором жил этот известный полярник, либо его родная сестра. Лидия Владиленовна также предоставила для оцифровки книгу М.А. Чванова «Загадка штурмана Альбанова», подаренную автором ее отцу.

По словам Смоленского, на обработку архива понадобится много времени:

- Все эти материалы будут изучены, описаны и каталогизированы нашими архивистами. Думаю, что на описание всего архива уйдет минимум два года. Архив содержит огромный объем фотографий и негативов. Очень много фотокопий старинных карт. Так что впереди у нас и сотрудников госархива много работы.

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