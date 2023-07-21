Юрий Моисеев побывал в оздоровительном лагере «Белка»

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Наталия Кононова побывали с визитом в оздоровительном лагере «Белка», где отдыхают дети из Белгородской области.

Привезли с собой в подарок от фракции «Единая Россия» фломастеры и раскраски, чтобы ребятам нескучно было возвращаться домой, ведь их отдых в нашем городе скоро заканчивается.

- Вместе с нами приехала детская писательница Нина Комарова. Она презентовала свою новую книгу стихов, рассказала про Калугу, про наши праздники и традиции, ну и, конечно, на память подарила свои книжки. Все ребята в хорошем и бодром настроении, видно, что время, проведенное в лагере, пошло им на пользу, - рассказал Юрий Моисеев.

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