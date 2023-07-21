В Калуге пройдет уличный шахматный фестиваль

В воскресенье, 23 июля, в Калуге в парке культуры и отдыха пройдет фестиваль шахмат «Ход конем». Он посвящен Международному дню шахмат, сообщили в городской управе. Начало – в 12:00.

Как рассказали организаторы, праздник рассчитан на всех калужан. Тех, кто не умеет играть в шахматы, на месте познакомят с правилами этой игры.

Также для гостей предполагается черно-белый дресс-код – под цвета шахматной доски.

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