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«Мираторг» поделился лучшими практиками по выращиванию КРС с будущими специалистами по ветеринарии

Опубликовано: 21.07.2023 10:14 0 275
«Мираторг» поделился лучшими практиками по выращиванию КРС с будущими специалистами по ветеринарии

Калуга, 21 июля – АПХ «Мираторг», ведущий работодатель в АПК  страны, сообщает, что в рамках реализации молодежной политики организовал образовательную экскурсию  на ферму КРС «Алексеевка» Хвастовичского района Калужской области для студентов МСХА имени К.А.Тимирязева. Практическое занятие посетили 22 учащихся специальности «Ветеринария».

«Мираторг» -  крупнейший инвестор в агропромышленный сектор России. Численность персонала на предприятиях холдинга превышает 40 тысяч человек и продолжает расти в связи с запуском новых проектов и развитием действующих направлений.  Компания внедряет передовой опыт и лучшие практики в агропроме , уделяет большое внимание подготовке молодых кадров редких профессий: агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, технологов мясного производства и других специалистов. Масштабная образовательная программа «Поколение Мираторг» включает: практические уроки, экскурсии, обучающие стажировки и практики, участие экспертов в образовательном процессе и конкурсах студенческих работ и иные партнерские мероприятия. В основе этой работы – сотрудничество с более 100 колледжами, техникумами и вузами в регионах присутствия агрохолдинга.

В  экскурсии на ферму «Алексеевка» приняли участие  22 студента, окончивших первый  курс, факультета ветеринарной медицины и зоотехники  МСХА имени К.А.Тимирязева. В Калужской области компания реализует проект мясного скотоводства. Будущим ветврачам рассказали о работе фермы, показали животных абердин-ангусской мясной породы, специально обученных лошадей, инновационную технику. Учащиеся  познакомились с современным агропромом и технологиями , а также  получили опыт общения с работодателем,  узнали о требованиях к молодым специалистам и перспективах карьерного роста, условиях прохождения практики и работы, а также  зарплатных ожиданиях.

 «Поколение Мираторг» сегодня - это молодежное сообщество, в котором открыты возможности для развития, карьерного роста и достойного заработка. Студентов младших курсов мы приглашаем на ознакомительную практику и экскурсии. Данный опыт является хорошим подспорьем для дальнейшей учёбы, позволяет осознанно выбрать место стажировки и планировать старт своей карьеры. На старших курсах учащиеся проходят уже оплачиваемую практику, основанную на системе наставничества и оценок получения навыков. При успешном прохождении стажировки студенты могут быть включены в стипендиальную программу: закрепление гарантированного места для трудоустройства с выплатой ежемесячной стипендии до окончания учебы», -  прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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Опубликовано: 21.07.2023 10:14 0 275
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