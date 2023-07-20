ВТБ финансирует строительство молочной фермы в Омской области на 1 млрд рублей
ВТБ открыл кредитную линию на сумму более 1,1 млрд рублей группе компаний ПКЗ «Омский», одному из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Омской области. Финансирование предоставлено по программе льготного кредитования Минсельхоза №1528. Срок кредитной линии установлен до 2035 года.
Кредитные средства направлены на строительство первого этапа молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в Марьяновском районе Омской области. На производстве будут использовать новую технологию размещения поголовья, автоматизированную систему очистки помещений, инновационное оборудование для доильного зала и быстрого охлаждения молока. Ферма заработает в первой половине 2024 года и будет производить более 90 тонн мясного и 16 тыс. тонн молочного сырья в год.
«ВТБ активно участвует в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. За первое полугодие банк заключил около 770 льготных кредитных соглашений с клиентами на 88,4 млрд рублей. Из них более 42 млрд клиенты привлекли на инвестиционные цели, в том числе в стратегических отраслях молочной и мясной промышленности. Новые проекты агробизнеса при поддержке государства позволяют повышать продуктивность производств, сохранять доступность продуктов питания на рынке и поддерживать занятость в сельском хозяйстве», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
«Наряду с ростом производства, мы планируем повысить эффективность и рентабельность предприятия более чем на 20%. Кроме того, инвестпроект несет в себе важную социальную составляющую, так как позволит обеспечить рабочими местами несколько десятков жителей Омской области», − отметил Эльдар Адыгезалов, собственник АО ПКЗ «Омский».
Программа льготного кредитования сельхозпроизводителей реализуется в рамках постановления Правительства РФ №1528. Клиенты могут привлечь льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых.
Справка
ГК «ПКЗ Омский» объединяет в себе ряд компаний, специализирующихся на выращивании зерновых, собственных кормов, молочном животноводстве, а также выпуске молочной продукции под торговой маркой «Мишарское». Компания производит ежегодно 7,3 тыс. тонн молочной продукции. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 2,6 тыс. молочных голов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.