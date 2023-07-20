ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке

ВТБ улучшил условия по всем ипотечным программам с господдержкой, снижая ставки от 0,4 до 0,7 пп. Изменения коснулись как получения средств на покупку квартир, так и на индивидуальное жилищное строительство и действуют до 15 сентября.

Минимальная ставка по "Ипотеке с господдержкой-2020" в ВТБ теперь составляет 7,3% при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке. В рамках "семейной" программы кредит стал доступен от 5,3% (от 4,3% – для Дальнего Востока). По IT-ипотеке средства предлагаются по ставке от 4% как на покупку квартир на первичном рынке, так и на приобретение земельного участка и строительство индивидуального дома с привлечением подрядной организации.

Одновременно банк скорректировал условия рефинансирования в рамках «семейной ипотеки». По новым условиям, перевести жилищный кредит в ВТБ заемщики могут под 5,6% (в ДФО – 4,6%). Остальные параметры ипотечных программ в банке сохранены без изменений.

«Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса. Понимая это, мы предлагаем заемщикам оформить свой кредит в ВТБ с дополнительной выгодой», — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Ранее ВТБ дал свой прогноз по развитию рынка жилищного кредитования после завершения госпрограмм в 2024 году. По оценке банка, льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Основной фокус поддержки целесообразно направить на работников бюджетной сферы (врачи, учителя), социально уязвимых граждан и регионы, требующие более активного ввода нового жилья, такие как Дальний Восток и моногорода.

Дополнительными мерами адресной помощи, по оценке ВТБ, могут стать снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой, повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам первого полугодия 2023 года жилищные кредиты в банке оформили 110 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 552 млрд рублей, на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москву с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

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