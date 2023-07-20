Юрий Моисеев побывал в детском лагере «Чайка»

Свою историю детский оздоровительный лагерь «Чайка» начал в далеком 1962 году. И сейчас здесь каждое лето по-прежнему звучит веселый детский смех отдыхающих. В этом сезоне здесь побывает около 700 школьников от 7 до 17 лет. Первая смена была для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас здесь набираются сил, тренируются, общаются, отдыхают юные спортсмены.

Как рассказала начальник лагеря Ольга Киселева, готовились к приему детей серьезно: сделали ремонт клуба, отремонтировали крыши на трех корпусах, заменили часть окон, поменяли фасад столовой, отремонтировали медпункт. В планах на осень - сделать новую площадку, беговую дорожку, произвести внутренний ремонт второго корпуса и поменять несколько крыш. Конечно, большое внимание уделяется питанию ребят, организации досуга, созданию комфортных условий для тренировок и отдыха.

- Очень многое зависит от людей, которые здесь работают уже по многу лет, это стало делом их жизни. Ресурсы материальные всегда ограничены, но, несмотря на это каждый год им удается поддерживать все в нормальном состоянии, что-то подремонтировать, сделать что-то новое. Детям здесь хорошо, комфортно, интересно. Многие уже не в первый раз приезжают в «Чайку», а это показатель, самая лучшая реклама, - подвел итог Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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