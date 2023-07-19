В Калуге в «Смене» стартовала третья смена

Как проходит отдых юных спортсменов проконтролировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. К новому оздоровительному сезону в лагере проведены работы по асфальтированию, в части корпусов установлены новые стеклопакеты, все корпуса покрашены, для пищеблока приобрели новую плиту, проведено благоустройство территории. В прошлом году в рамках нацпроекта было приобретено спортоборудование для занятий волейболом и тяжелой атлетикой.

Всего за лето здесь отдохнут 840 спортсменов из 12-ти спортивных школ Калуги в возрасте от 7 до 17 лет. Нужно отметить, что все корпуса при необходимости отапливаются, тренировки проходят три раза в день, а кормят спортсменов 5 раз в день. По отзывам ребят, здесь им нравится, питание хорошее, интересно организован досуг. Большинство спортсменов отдыхают здесь уже не в первый раз.

- Я бываю здесь каждый год. Впечатления самые положительные. В лагере работает серьезный, ответственный коллектив, который старается сохранить и преумножить то, что здесь есть, каждый год что-то улучшают. Люди, как говорится, на своем месте. Ну и то, что за сезон более 800 ребят, занимающихся спортом, здесь оздоравливаются, тренируются, отдыхают под присмотром тренеров и профессиональных педагогов, это серьезный путь к успеху, - поделился впечатлениями Юрий Моисеев.

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