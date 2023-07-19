Аварийную посадку самолета отработали в Калуге
В среду, 19 июля, в калужском аэропорту прошли учения.
По легенде, произошла аварийная посадка самолета Sukhoi Superjet-100 из-за отказа одного из двигателей и неисправности шасси.
На борту условно находились 77 пассажиров и шесть членов экипажа.
В рамках учений пожарные тушили настоящий огонь.
В тренировке приняли участие более 20 спасателей.
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