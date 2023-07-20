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В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах

Опубликовано: 20.07.2023 12:31 0 178
В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах

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Российский оператор мобильной связи разработал алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах. Новое технологическое решение на основе искусственного интеллекта позволяет проводить исследования на качественно новом уровне: не только определять участки дорог с максимальной нагрузкой, но и делать выводы о социально-демографических характеристиках транспортного потока. Разработка пригодится для планирования строительства транспортных развязок, рекламному бизнеса для поиска нужной аудитории, ретейлерам при открытии новых торговых точек.

Технологическое решение big data Tele2 повышает точность измерений благодаря:

– Получению азимута и расстояния от мобильного устройства до базовой станции за счет настроек оборудования.

– Алгоритмической составляющей, позволяющей получать более точные геокоординаты модельным способом с использованием в качестве эталона gps-координат.

– Расчета наиболее вероятного маршрута перемещения по графу автодорог с использованием алгоритмов поиска кратчайших путей на графе

В итоге Tele2 получила расчет и визуализацию маршрутов движения по всей России. Алгоритм, разработанный в компании, позволяет находить участки дорог и понимать, какое количество людей проезжает по ним, а также понимать социально-демографические характеристики этой аудитории.

Разработанное решение актуально для рекламного бизнеса, поскольку позволяет определить, где находится наиболее высокая концентрация целевой аудитории рекламных сообщений. Кроме того, алгоритм решает задачи органов государственной власти: например, для планирования строительства транспортных развязок с учетом загруженности дорог. Решение Tele2 полезно при планировании развития розничных сетей. Компаниям в сфере ретейла полезно понимать, каким характеристикам соответствует пассажиропоток рядом с торговыми площадями, какому количеству людей потенциально интересно предложение.

ООО «Т2 Мобайл».
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Опубликовано: 20.07.2023 12:31 0 178
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