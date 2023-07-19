Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Клиенты ВТБ оформили в два раза больше IT-ипотеки, чем за весь 2022 год

Опубликовано: 19.07.2023 15:02 0 107
Клиенты ВТБ оформили в два раза больше IT-ипотеки, чем за весь 2022 год

По итогам января-июня 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили  в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы. Общий объем сделок составил 13,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает результат по результатам всего 2022 года.

Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 млрд рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 млрд рублей. Замыкает топ-3 Республика Татарстан с объемом выдач более 470 млн.

Средний размер ипотечного кредита по программе в ВТБ по итогам января-июня составил 9,8 млн рублей,  сократившись  с начала года на 3%.

«Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков  в вопросе приобретения первичной недвижимости, и ВТБ как социально ответственный банк традиционно активно участвует в их развитии. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года  – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что ВТБ со своей стороны также улучшил условия для своих клиентов, повысив максимально доступную сумму средств. С  февраля при покупке недвижимости в регионах-миллионниках по IT-ипотеке заемщики могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах присутствия банка – до 15 млн.  Решение позволяет работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект увеличенной площади или более высокого класса. Кредит с увеличенной суммой в ВТБ доступен от 4% годовых.

Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 19.07.2023 15:02 0 107
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Причины популярности безглютеновой диеты
Экипировка и оборудование для занятий ММА
Умные цифровые дороги

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru