Клиенты ВТБ оформили в два раза больше IT-ипотеки, чем за весь 2022 год

По итогам января-июня 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы. Общий объем сделок составил 13,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает результат по результатам всего 2022 года.

Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 млрд рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 млрд рублей. Замыкает топ-3 Республика Татарстан с объемом выдач более 470 млн.

Средний размер ипотечного кредита по программе в ВТБ по итогам января-июня составил 9,8 млн рублей, сократившись с начала года на 3%.

«Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости, и ВТБ как социально ответственный банк традиционно активно участвует в их развитии. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что ВТБ со своей стороны также улучшил условия для своих клиентов, повысив максимально доступную сумму средств. С февраля при покупке недвижимости в регионах-миллионниках по IT-ипотеке заемщики могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах присутствия банка – до 15 млн. Решение позволяет работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект увеличенной площади или более высокого класса. Кредит с увеличенной суммой в ВТБ доступен от 4% годовых.

Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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