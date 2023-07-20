Готов ли объезд Синих мостов в Калуге, и чем закончилась история с изъятием земель шиномонтажа

Как мы писали ранее, Синие мосты в Калуге перекроют 24 июля, об этом на городской планерке сказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Уже в понедельник вечером, 24 июля, жители Малинников будут добираться домой в объезд.

Как отметил градоначальник, сейчас запускают Второй Городской проезд. В среду, 19 июля, была опубликована карта объезда. А перед выходными мы решили посмотреть, все ли готово к перекрытию.

Проезд перекопали

Как оказалось, пока еще продолжаются работы по ремонту Степного проезда, который и выходит к Синим мостам на улицу Тарутинскую. Масштаб такой, что пока с трудом верится, что эту дорогу успеют сделать до закрытия мостов.

Так в момент нашего визита выглядел Степной проезд, который выходит к Синим мостам.

На пешеходной части дороги скошена трава, где-то валяется столб уличного освещения, мусорный пакет и бревно, люк не закрыт, но предусмотрительно накрыт поддоном.

По другой стороне дороги раскопана земля, ведутся работы по замене или установке коммуникаций. Особо опасные места с глубокими ямами обозначены ленточками.

Вдоль дороги установлены предупреждающие знаки и таблички, но пока они накрыты, чтобы не сбивать с толку водителей.

По Степному проезду сняли верхний слой асфальта, поэтому ехать автомобилистам здесь сейчас непросто, в некоторых местах скорость сбавляют чуть ли не до полной остановки автомобиля. К слову, на наших глазах водитель неслабо поцарапал диск о край ямы.

Успеют ли закопать раскопанное - еще вопрос.

Состояние дороги пока никуда не годится. Жители Малинников рискуют встрять в большую пробку еще в самом начале пути.

Таблички и знаки ждут своего часа.

Пока журналисты проводили свою проверку состояния дороги, какое-то начальство, видимо, проводило свою проверку. Большой черный внедорожник последовательно перемещался вдоль дороги, мужчина выходил и осматривал каждый раскопанный участок.

Вроде и открытый люк накрыли, вроде и траву покосили....но как-то спорно выглядит. Пока мы прошлись этой тропой, нацепляли кучу веток, колючек и разных травяных прелестей.

Пешеходам в этих местах нужно быть особенно осторожными, для них заготовлена полоса препятствий: столб, бревно, мелкие ветки, открытый люк и мешок строительного мусора.

Шиномонтаж у Синих мостов

Дальше мы оказались на месте, где ранее стоял известный на Малинниках шиномонтаж, о проблемах которого мы публиковали материал ранее. На территории мы обнаружили сложенные кучей спиленные деревья и брошенную табличку: «Машины не ставить, валка деревьев».

Место бывшего шиномонтажа, автосервис. Выезд на Синие мосты.

На площадке теперь сложены спиленные деревья.

Табличка информировала о работах.

За ними по-прежнему стоит здание автосервиса, судя по количеству припаркованных машин, работа там идет. Здесь пока без изменений.

Мы решили узнать, как обстоят дела у героя нашего материала, владельца шиномонтажа Кирилла Кирцова.

Напомним, Кирилл около 20 лет работал в шиномонтаже на Синих мостах, но не был собственником земли, находился там по договору аренды. Когда город готовился к реконструкции, Кириллу позвонили из ведомства и сообщили, что расторгают с ним договор, который должен был действовать еще два года, без каких-либо обязательств.

После выхода нашей статьи, в декабре, на итоговой пресс-конференции городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ отдельно остановился на истории Кирилла, подчеркнув, что с ним будут взаимодействовать так же, как и с собственниками изымаемых земель.

— Одно из наших СМИ обратило внимание на предпринимателя, который на основании договора о размещении занимается шиномонтажом, – говорил тогда Дмитрий Денисов. – Мы работаем в том числе и с этим человеком, чтобы учесть его интересы, дать возможность продолжить бизнес. Подчеркну, интересы всех будут учтены.

Кирилла мы нашли на удалении от Синих мостов, но по той же улице: Степной проезд плавно переходит во 2-й Городской проезд, где Кирилл расположился в добротном гараже из белого кирпича.

Мы заглянули внутрь – там аккуратно расставлено необходимое оборудование для работы. Чисто, просторно, пожалуй, даже лучше, чем было на прежнем месте.

Кирилл рассказал, как оказался в новом помещении.

— Впервые владелице гаража я позвонил в ноябре прошлого года. Она тогда сказала: «А, я знаю про тебя и твой шиномонтаж». Сначала я рассматривал другой гараж, но этот понравился больше.

Помню, женщина мне сказала: «Смотри, не бросай свое дело. Я сама с Малинников, помогу тебе. Попробуй здесь, пойдет – не пойдет».То есть такой благоприятный исход во многом зависел от нее.

— Когда ушли со старого места?

— Где-то в конце мая или начале июня мне позвонили от города и спросили: «А что ты там делаешь? Мы договор расторгли еще 22 апреля, почему ты еще там?». «А я и не в курсе, что вы расторгли», – отвечаю. Извещения не было.

Ну и сказали побыстрее освобождать. Я попросил побыть до того момента, как мне электрики отключат свет. Сделал заявку на отключение, тогда и владелице этого гаража снова позвонил. Приехал посмотреть, понял, что по факту для работы нужно только электричество провести. Так и переехал. Благодаря ей, мне кажется, все и сложилось.

Пошла вторая неделя, как я здесь. Клиенты, у кого мой номер есть, меня находят. Остальные, надеюсь, еще найдут. Первые дни, помню, тихо было, а теперь активнее пошло, приезжают, – завершает разговор Кирилл.

Ставя точку истории проблемы маленького человека на фоне большой стройки, хотим сказать, что ситуация счастливо разрешилась не без помощи добрых людей. Правда, не из числа чиновников.

Подводя же итог инспекции по маршруту объезда Синих мостов, должны отметить, что пока сложно представить, какими темпами должна вдруг пойти там работа, чтобы к понедельнику, 24 июля, водителей на Степном проезде встречала ровная и широкая проезжая часть. Власти обещают справиться. Получится ли? В понедельник мы обязательно съездим на место и все вам расскажем.

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