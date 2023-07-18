Банковское приложение ВТБ из российского магазина NashStore скачали более 1 миллиона раз

Клиенты ВТБ установили мобильное приложение ВТБ Онлайн для Android-устройств более 1 млн раз в отечественном магазине NashStore с момента его запуска в 2022 году. Таким образом, ВТБ побил новый рекорд по скачиваниям в NashStore.

«После масштабного обновления ВТБ Онлайн в 2020 году мы продолжаем качественно улучшать сервис и добавляем новые опции, чтобы клиентам было удобнее пользоваться приложением. Сегодня число пользователей превышает 13,3 млн человек, и только за первое полугодие рост составил 16%. Статистика говорит о стабильной работе и востребованности сервиса, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в прошлом году. Сегодня ВТБ активно размещает приложение на различных площадках, а в отечественном магазине NashStore мы являемся крупным поставщиком финансовых услуг. Уже более 1 млн человек смогли получить на этой площадке доступ к услугам банка дистанционно, а средняя оценка приложения ВТБ Онлайн в NashStore — 4,9 баллов. Мы надеемся, что эти цифры говорят о доверии к услугам ВТБ и цифровым сервисам банка», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

«Мы рады поздравить банк ВТБ с достижением рекорда более одного миллиона загрузок и занятием самой высокой позиции в нашем магазине приложений. Это потрясающий результат и подтверждение качества приложения ВТБ. Мы гордимся тем, что банк ВТБ стал первым банком, который достиг такой впечатляющей популярности среди наших пользователей. Мы стремимся поддерживать такие успешные партнерства и предлагать нашим клиентам лучшие приложения для удовлетворения их потребностей в магазине приложений NashStore», — рассказал Владимир Зыков, директор по партнерствам NashStore.

Сервис ВТБ Онлайн позволяет полноценно управлять финансами. Кроме решения повседневных задач – контроль карт и счетов, переводов через СБП, оплаты связи, ЖКХ и образования без комиссии – пользователь может оплатить налоги, узнать о выплатах от государства, оформить кредит или рассрочку на оплату покупок по карте, купить полис ОСАГО и получить другие финансовые услуги. ВТБ Онлайн легко кастомизируется: пользователь может самостоятельно изменить контактные данные, обновить документы, контролировать опции, связанные с безопасностью, информировать банк о звонках мошенников. В ВТБ Онлайн можно подключить авторизацию по биометрии и входить в учетную запись за один клик, без ввода пароля и кода из СМС.

NashStore — популярный отечественный маркетплейс, которому отдали предпочтение миллионы пользователей Android.

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