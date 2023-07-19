Юрий Моисеев поблагодарил калужан за поддержку

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев на своей странице ВКонтакте каждую субботу рассказывает о неравнодушных калужанах, которые оказывают посильную помощь нашим бойцам в зоне СВО. И благодарит их за то, что по велению сердца эти люди стараются внести свой вклад в общую победу.

В микрорайоне Правобережье под руководством Татьяны Ефремовой собралась группа волонтеров самого разного возраста. В свободное от работы, учебы, домашних дел они плетут маскировочные сети, изготавливают нашлемники, тактические носилки, собирают гуманитарную помощь и отправляют бойцам.

- Проговорили с Татьяной о том, какая им еще нужна помощь. Вопросы коснулись поставки материалов и приобретения промышленной швейной машинки, а для размещения склада требуется помещение большего размера. С коллегами и с калужским бизнесом проработаем эти вопросы, - рассказал Юрий Моисеев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.