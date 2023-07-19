Удавка для управдомов или Почему лицензирование коммунальных организаций в Калуге становится инструментом для манипуляций

Борьба с нерадивыми УК порой приводит к абсурдным ситуациям. Больше десятка добросовестных компаний ГЖИ обязано повторно пройти процедуру лицензирования, несмотря на ряд разъяснений вышестоящих инстанций, которые говорят, что этого делать не нужно.

Несогласные с таким решением УК подали в суды. Мы насчитали шесть компаний, которые, согласно опубликованному ГЖИ рейтингу, считаются вполне себе добросовестными, отстаи­вают свою правоту в зале Фемиды. А это, чтобы было понятно, весь район Силикатный, центр города, треть Правого берега и район Тайфун.

Правомочны ли требования инспекции, как борется за свои права одна из таких организаций и обернётся ли противостояние управдомов с властями проблемами для десятков тысяч калужан? Попробуем разобраться.

Управдомы бывают разными

Решение навести порядок в сфере управления домами — ​дело хорошее. Действительно, за последний десяток-­другой лет в этот бизнес пришло большое количество откровенных мошенников. Почистить эти Авгиевы конюшни надо было давно.

Жёсткий подход к нерадивым УК в этом случае полностью оправдан. Ведь, по сути, руководители таких «живопырок» попросту наживаются на людях, наплевав на их интересы.

Тут показательна история, рассказанная одним из наших читателей несколько лет назад ещё при прежнем губернаторе Анатолии Артамонове:

— Прихожу в нашу УК заявление отдать — ​крыша потекла, — ​рассказывает мужчина. — ​А там на одном этаже расположились три управляющие компании, которые занимают пять кабинетов, три из которых юристы! Я сразу понял, что они ни черта делать не будут, кроме как бумажки перебирать и в судах от исков отбрёхиваться, а потом свалят с нашими деньгами. И как в воду глядел. Эти компании вскоре обанкротились, а все денежки нашего дома, естественно, тю-­тю…

Информация о громких ликвидациях подобных УК находит позитивный отклик у людей. «Наконец-­то избавили нас от них!» — ​пишут вздохнувшие с облегчением собственники квартир.

Эта работа продолжилась и при новом главе региона.

— Моё поручение ГЖИ Калужской области и муниципалитетам строгое: не дать недобросовестным «управляшкам» портить людям жизнь, — ​написал в среду, 12 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША. — ​Вместе с тем надо помочь тем, кто хочет работать и делает это добросовестно.

Управление ЖКХ Калуги известило, что с 1 июня в продлении лицензий отказано 12 управляющим компаниям города, которые подали заявление, и шести не подавшим. Среди этого перечня мы с удивлением обнаружили организации, которые являются добросовестными по составленному самим же ведомством рейтингу.

Мы обратились за разъяснениями к руководителю одной из таких компаний, которая к тому же является депутатом Светлане Мартыновой. Она управляет УК «Наш Тайфун», которая обслуживает дома в известном микрорайоне.

Оборонный завод, давший ему название, кстати, в этом году отметил полувековой юбилей.

Эта компания работает на рынке с 2008 года, в её ведении 75 жилых домов. Это почти 6000 квартир и, соответственно, около 13 тысяч калужан. В конце прошлого года руководство этой компании, как и положено, прошло процедуру продления лицензии на следующие пять лет.

Дайте мне другую!

Проблемы начались после того, как на федеральном уровне было принято решение о продлении срока лицензирования УК с 11 января до 1 июня 2023 года. ­Сделано это было для того, чтобы из-­за вступивших недавно в силу изменений в законодательстве, в стране не ­случилось массового окончания срока действия лицензий у УК.

Вроде бы логичное решение. Однако как его исполнять в Минстрое России и Калужской государственной жилищной инспекции поняли по-разному.

— ГЖИ потребовало повторно провести процедуру продления лицензии у УК «Наш Тайфун», — ​рассказывает нам руководитель коммунального ­предприятия Светлана МАРТЫНОВА. — ­​Якобы из-­за того, что изменения в Жилищном кодексе, касающиеся лицензирования, предполагают аннулирование лицензий, которые были полученны с 11 октября 2022 года.

Подобные подходы, видимо, стали распространённым явлением в России, и Минстрой официально выступил с пояснениями.

Соответствующее ­письмо датировано 1 ­декабря 2022 года. В нём, в частности, чётко и однозначно говорится, что «по мнению Минстроя России, в случае продления лицензий управляю­щими ­организациями в 2022 году, повторное продление действия ­таких лицензий в 2023 году не требуется».

Казалось бы, чего проще — ​отменить предписание, обязывающее перелицензироваться даже тех, кто лицензию уже получил, и продолжить бороться с недобросовестными УК на благо калужан.

Но региональная ГЖИ пошла иным путём. В ответ на обращение руководителя УК «Наш Тайфун» Светланы Мартыновой в ГЖИ о том, что закон обратной силы не имеет и есть даже разъяснение Минстроя, начальник жилинспекции Кирилл Дзюбенко ответил отказом.

— Был внутренний приказ об отмене решений, — ​написал Кирилл Дзюбенко в ватсап Мартыновой (переписка имеется в редакции. — ​Прим. авт.).

То есть, получается, что внутренний ­приказ ­регионального ГЖИ ­­для него значимее ­рекомендаций вышестоя­щей организации — ​­федерального Минстроя?

Дальше ситуация развивалась просто феерично.

— В результате долгих препирательств Дзюбенко предложил оформить новую лицензию на новое юридическое лицо, — ​рассказывает Светлана Мартынова. — ​Но это нас не устраивает. У нас уже есть действующая лицензия. Зачем нам новая?

Но самое неприятное по словам женщины, это то, что вся эта ­ситуация с лицензированием вводит в заблуждение руководство Калужской области.

— В одном из СМИ я прочитала заметку о компаниях, которые, по данным ГЖИ, не прошли перелицензирование, — ​говорит Мартынова. — ​Там приводились следующие слова министра ЖКХ региона Вячеслава Лежнина: «Конечно, сказать, что мы убрали все непорядочные компании, нельзя. Это только один элемент. Надо более жёстко наводить порядок на данном рынке».

— Это что же получается, «Наш Тайфун» — ​непорядочная компания? — ​разводит руками Светлана ­Мартынова. — ​Столько лет на рынке, всегда на вершине рейтингов ГЖИ и тут вдруг в мгновение ока — ​непорядочные!

Дела судебные

Оказалось, что ­­­­УК «Наш Тайфун» не единственная управляющая компания Калуги с лицензией, которой предложили перелицензироваться на новое юрлицо.

Однако многие категорически не согласились с таким подходом и пошли в суд. Сейчас судебные разбирательства проходят по искам шести управляющих компаний.

Кстати, несмотря на якобы непродлённую лицензию, никакой опасности для жителей домов этих УК, в том числе и компании «Наш Тайфун», нет.

Согласно статье 200 ЖК РФ, компания, ведущая судебные процессы, выполняет все необходимые функции управления до вступления в силу законного решения суда.

Помимо этого, ещё до начала судебных тяжб Светлана Мартынова обратилась в прокуратуру Калужской области и в Следственный комитет с жалобами на действия ГЖИ.

В СК начали проверку изложенных в обращении фактов. А вот прокуратура уже провела такую проверку и в своём решении отметила, что «выявлены нарушения в деятельности Инспекции (ГЖИ Калужской области. — ​Прим. ред.), допущенные при ведении реестра лицензий Калужской области». В адрес ГЖИ выдано представление.

На ситуацию отреагировал депутатский корпус Калуги.

— Мы товарища Дзюбенко вызывали на совещание с депутатами, — ​рассказывает Светлана Мартынова. — ​Он не смог аргументировано пояснить свои действия и цели. Депутатами было высказано пожелание, не допустить 1 июня 2023-го массового исключения домов из лицензий. Как видно, мнение депутатов было проигнорировано.

Кстати, подобные действия со стороны ГЖИ, выворачивающих наизнанку смысл изменений в законодательстве, происходят не только в Калужской области.

Например, в городе Конаково ООО «УК «Конаковский Жилфонд» решило бороться до конца и одержало победу. 14-й арбитражный ­апелляционный суд ­Вологды аннулировал решение об отмене продлённой по закону лицензии.

УК «Наш Тайфун» заботится не только о содержании домов, но и организовывает досуг, однако неожиданно попала в чёрный список.

В чём смысл

Первый вопрос, ­которым мы задались, ознакомившись с ситуацией, был такой: не просто же так Госжилинспекция наворотила всё это? Так в чём же причина?

Поле для предположений тут огромное.

Взять, к примеру, вступившие в силу ­поправки к жилищному кодексу, касающиеся изменения процедуры выбора УК.

Ранее для её смены достаточно было соблюдения двух требований: принять участие в голосовании должны не менее 50% собственников и не менее 50% из них должны проголосовать «за». То есть фактически для выбора УК достаточно было 25% голосов собственников +1.

Теперь же для смены УК требуется, чтобы «за» проголосовали минимум 50% от всех собственников +1.

Добавьте к этому тот факт, что за подделку подписей в таком голосовании предусмотрена уголовная ответственность и предложение ГЖИ к УК перелицензироваться на другое юрлицо заиграет совершенно новыми красками. Ведь в этом случае УК придётся проводить новое собрание собственников и собрать в два раза больше голосов «за», чем раньше. И не факт, что все подписи в протоколах будут ставить именно собственники.

— Подмахните за меня, я не против, — ​классические слова владельцев квартир, которые не живут в них, в ответ на звонок управдомов.

Подобная практика распространена повсеместно. Мы знаем это точно, есть у нас в редакции люди, кто так поступал.

И ведь наверняка в УК подмахивают! Люди ведь сказали, что согласны… Так что голову даём на отсечение: ​не существует в нашей стране ни одной управляющей компании, у которой не было бы протоколов с неправильными подписями. А теперь самое время вспомнить об уголовной ответственности за их подделку. Чувствуете игру новых красок?

Естественно, возникает вопрос, зачем всё это нужно? В поисках ответа мы посмотрели в сторону денег.

В сфере коммунальных платежей региона по одним оценкам крутится от одного до полутора миллиардов руб­лей, по другим — ​от полутора до двух. Все платежи проходят через расчётные центры. С каким из них работать — ​каждая УК решает сама. Причём УК необязательно выбирать калужские. Некоторые компании Калуги работают с Тулой. Если иметь рычаги давления, например, в виде угрозы возбуждения уголовных дел, то решение вопроса выбора расчётного центра становится очень даже управляемым…

Конечно, от этой теории так и разит конспирологией, так что мы не претендуем на истину в последней инстанции. Это всего лишь наши размышления на тему.

Скорее всего, всё гораздо проще и дело здесь в традиционном русском пофигизме. Какой-нибудь клерк из ГЖИ слишком рано начал отмечать Новый год и пропустил декабрьские разъяснения Минстроя. Поэтому в час Х дёрнул рычаг: «Лицензии ​в топку», а когда спохватился, было уже поздно. Вот и приходится теперь отбрыкиваться, выкручиваться, придумывать, пытаясь прикрыть свой косяк. Или всё-таки верна конспирологическая версия? Ну тогда самый интересный вопрос: на каком этаже Белого дома сидит ­чиновник, который решил нагреть лапу на объявленной губернатором вой­не с по-­настоящему непорядочными управляющими компаниями?

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