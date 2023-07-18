Прямой эфир: «Рецепты здоровья» обсудят в Калуге

Проект «Рецепты здоровья» начинает делиться секретами долголетия и хорошего настроения.

Первая серия прямых эфиров пройдет уже в среду, 19 июля в нашей группе в ВК.

Прямая трансляция с докторами медицинских учреждений Калуги начнется в 15.00. Не пропустите! Высококлассные специалисты расскажут о нюансах диагностики и лечения проктологических заболеваний и реабилитации после проблем в области кардиологии.

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