ВТБ в Ивановской области запускает новую модель работы с массовой розницей

18 июля ВТБ в Ивановской области представил измененную модель работы с массовым сегментом. Банк адаптирует свои продукты для клиентов с уровнем дохода до 75 тысяч рублей. Ивановская область станет первым регионом с особыми условиями обслуживания и кешбэком до 20% за все покупки по кредитным картам, а также открытием 2 офисов мини-формата в Иваново и Фурманове. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Новая модель обслуживания, представленная в Ивановской области, станет первым этапом в реализации стратегии усиления позиций ВТБ в массовом розничном сегменте. Полномасштабный комплекс мероприятий банк планирует провести в 2024 году. Особое внимание будет уделено росту рыночной доли в массовом сегменте в городах и населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек.

Продуктом-драйвером для Ивановской области станут кредитные карты. С начала года объем их портфеля уже вырос на 9%, и до конца года спрос населения на них продолжит расти. Уже сегодня около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. В Ивановской области ВТБ также фиксирует рост активности держателей кредитных карт. С начала года жители региона оформили в банке более 3,5 тысяч кредитных карт, что почти вдвое превышает результаты первого полугодия 2022 г.

«ВТБ развивает свой бизнес в Ивановской области более 16 лет и обслуживает уже 68 тысяч розничных клиентов, и наша база постоянно увеличивается. Мы считаем, что область обладает высоким потенциалом для развития как кредитных, так и депозитных продуктов. Результаты нашего розничного бизнеса подтверждают это: мы видим активный спрос клиентов на продукты и предложения банка. В этом году мы приняли решение сфокусироваться на обслуживании именно массового сегмента, для чего уже запустили ряд новых продуктов – рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Запуск специальных условий обслуживания сделает получение финансовых услуг более выгодным и удобным для населения Иваново и других городов области», − отметил Анатолий Печатников.

Для жителей Ивановской области ВТБ создает особые условия по обслуживанию в рамках кредитных карт. Льготный период по «Карте возможностей» ВТБ увеличен. Воспользоваться условиями могут все клиенты, оформляющие новую «Карту возможностей».

ВТБ также предлагает жителям Ивановской области дополнительный повышенный до 10% кешбэк при регулярных поступлениях зарплаты, пенсии, детских пособий и переводов с карт других банков на счет банка. Сумма вознаграждения начисляется клиенту единоразово на четвертый месяц поступления денег при условии непрерывных зачислений на протяжении трех предыдущих месяцев.

Кроме того, в регионе ВТБ планирует повысить доступность банковских продуктов и сервисов за счет расширения филиальной сети. Новый мини-формат будет включать в себя 2 рабочих места, «безбарьерное» обслуживание клиентов, мебель повышенной комфортности и банкоматную зону.

«Внедрение нового формата позволит открывать офисы ВТБ в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек и в удаленных районах. В ближайшее время в Иваново и Фурманове будет открыто две точки продаж нового для нас мини-формата, которые потенциально позволят банку обслуживать в этих городах 88 тысяч человек», - добавил Анатолий Печатников.

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