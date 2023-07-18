Стали известны самые популярные детские имена в Калужской области

Загс Калужской области во вторник, 18 июля, опубликовал список самых популярных имен, которыми жители региона называли своих новорожденных детей в июне.

Самые популярные имена мальчиков — Иван, Артём, Александр.

Самые популярные имена девочек — Анна, Мария и Александра.

Всего за месяц в Калужской области родились 686 детей.

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