Стали известны самые популярные детские имена в Калужской области
Загс Калужской области во вторник, 18 июля, опубликовал список самых популярных имен, которыми жители региона называли своих новорожденных детей в июне.
Самые популярные имена мальчиков — Иван, Артём, Александр.
Самые популярные имена девочек — Анна, Мария и Александра.
Всего за месяц в Калужской области родились 686 детей.
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