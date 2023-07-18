Борщевик захватывает Калужскую область

В понедельник, 17 июля, нам в редакцию написала Зинаида Шлахтер.

Как пояснила женщина, она сейчас гостит в нашем регионе и была очень удивлена, увидев вдоль трассы в Козельском районе заросли борщевика.

— Извините, но возмутило, – пишет женщина. – Ехали по дороге на экскурсию, а вдоль дороги заросли борщевика. Почему так запустили?

Администрация Козельского района прокомментировала обращение:

— На указанном участке дороги регулярно проводится окос. В конце июля-начале августа участки на фото будут обработаны от борщевика Сосновского, борьба с которым в Козельском районе ведется не первый год.

К сожалению, одновременно ликвидировать его на всех участках невозможно. В границах населенных пунктов, на территориях общего пользования, в границах полос отвода автомобильных дорог регулярно окашиваются территории, заросшие борщевиком, проводятся обработки территории химическим способом.

На данный момент окошено 242 га, и 73 га обработано гербицидами. Сейчас администрацией сельского поселения «Село Нижние Прыски» конкурсным способом определяется подрядная организация для обработки территории от борщевика гербицидами на площади 2 га.

Напомним, ранее мы писали, почему борщевик Сосновского находят уже в самом центре Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.