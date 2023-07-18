Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Борщевик захватывает Калужскую область

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2023 18:30 0 402
Борщевик захватывает Калужскую область

В понедельник, 17 июля, нам в редакцию написала Зинаида Шлахтер.

Как пояснила женщина, она сейчас гостит в нашем регионе и была очень удивлена, увидев вдоль трассы в Козельском районе заросли борщевика.

— Извините, но возмутило, – пишет женщина. – Ехали по дороге на экскурсию, а вдоль дороги заросли борщевика. Почему так запустили?

Администрация Козельского района прокомментировала обращение:

— На указанном участке дороги регулярно проводится окос. В конце июля-начале августа участки на фото будут обработаны от борщевика Сосновского, борьба с которым в Козельском районе ведется не первый год.

К сожалению, одновременно ликвидировать его на всех участках невозможно. В границах населенных пунктов, на территориях общего пользования, в границах полос отвода автомобильных дорог регулярно окашиваются территории, заросшие борщевиком, проводятся обработки территории химическим способом.

На данный момент окошено 242 га, и 73 га обработано гербицидами. Сейчас администрацией сельского поселения «Село Нижние Прыски» конкурсным способом определяется подрядная организация для обработки территории от борщевика гербицидами на площади 2 га.

Напомним, ранее мы писали, почему борщевик Сосновского находят уже в самом центре Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2023 18:30 0 402
Тэги: благоустройство общество борщевик
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Умные цифровые дороги
Как переехать в Германию из России
10 способов улучшить домашний Wi-Fi

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru