В Калуге женщина зарегистрировала в квартире 50 иностранцев

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины, которую подозревают в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В течение четырех месяцев калужанка зарегистрировала у себя в квартире 50 иностранцев, но на самом деле они там не жили.

Сейчас полиция выясняет, брала ли женщина деньги за эту услугу.

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