Каждый пятый калужанин откажется от работы ради «Айфона»
В Калуге 20% владельцев гаджетов iPhone не примут предложение о работе, если одним из условий будет отказ от техники Apple. Такие результаты опроса во вторник, 18 июля, опубликовал ресурс SuperJob.
Жителей Калуги опрашивали в период с 12 по 17 июля в связи с тем, что сотрудникам федерального Минпромторга с этой недели запретили пользоваться «Айфонами» для работы.
Готовы пожертвовать гаджетом ради должности 45% опрошенных.
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