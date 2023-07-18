Каждый пятый калужанин откажется от работы ради «Айфона»

В Калуге 20% владельцев гаджетов iPhone не примут предложение о работе, если одним из условий будет отказ от техники Apple. Такие результаты опроса во вторник, 18 июля, опубликовал ресурс SuperJob.

Жителей Калуги опрашивали в период с 12 по 17 июля в связи с тем, что сотрудникам федерального Минпромторга с этой недели запретили пользоваться «Айфонами» для работы.

Готовы пожертвовать гаджетом ради должности 45% опрошенных.

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