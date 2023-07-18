В Калуге успешно прооперировали выпавшего из гнезда аистенка

На прошлой неделе мы рассказывали об аистенке, который выпал из гнезда в Калужской области.

У птицы была повреждена лапа. Ее доставили в центр реабилитации диких животных «Феникс». Его руководитель Вероника Матюшина 18 июля сообщила нам об успешно проведенной операции.

- Лапу собрали, - отметила Матюшина. - Птица даже начала сидеть на согнутых лапах.

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