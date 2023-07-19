Заботимся о красоте, сохраняя здоровье

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В Эндохирургическом Центре в Калуге открыт новый корпус отделения косметологии и пластической хирургии.

Здесь удивительным образом забота о красоте сочетается с внимательным отношением к здоровью. Теперь в ЭХЦ у красоты есть свое пространство, переступая порог которого, каждый пациент будет получать не только помощь высококвалифицированных специалистов, но и эстетическое удовольствие, ощутит заботу и почувствует, что здесь ждали именно его.

Первый этаж нового корпуса – это территория пластической хирургии. Здесь расположен кабинет пластического хирурга высшей категории, кандидата медицинских наук Туркина Олега Игоревича. Операционная, оснащенная новейшим оборудованием последнего поколения, отвечает международным стандартам, комфортные послеоперационные палаты спроектированы с учетом всех потребностей пациентов.

На втором этаже – эстетическая дерматология, кабинеты косметологов и массаж.

Атмосфера, созданная здесь, располагает к тому, чтобы расслабиться, немного замедлиться и наслаждаться визитом в ЭХЦ с первым минут.

Клиентам отделения косметологии доступен широкий спектр услуг, ориентированный на сохранение красоты и молодости лица и тела.

Эстетическая косметология. Помогает избавиться от различных незначительных внешних дефектов, доставляющих серьезный дискомфорт. Правильный выбор процедур и косметических продуктов, соответствующих возрасту клиента, времени года и другим субъективным факторам, поможет регулировать и контролировать обменные процессы в клетках кожи, отсрочить ее увядание, справиться с различными высыпаниями.

Инъекционная косметология. Это действенный метод омоложения и профилактики старения. С помощью применения инъекционных методик возможно избавиться от морщин, в том числе и ярко выраженных, восполнить недостающие объемы и получить комплексный лифтинг – эффект, скорректировать асимметрию лица, уменьшить пигментацию, улучшить качество и цвет кожи, восстановить водно - липидную мантию кожи.

Фотодинамическая терапия. HELEO4, согласно клиническим испытаниям, – один из самых безопасных и эффективных методов проведения фотодинамической терапии кожи лица, рук, шеи, тела, не требующий инвазивного вмешательства и реабилитационного периода. Именно его и используют специалисты ЭХЦ. Основными его преимуществами являются: выраженный и стойкий эффект омоложения, улучшение общего состояния кожи, повышение ее тонуса и тургора, стимуляция естественной регенерации клеток и нормализация клеточного иммунитета.

Коррекция фигуры. В ЭХЦ доступны различные способы коррекции фигуры. Это и современные техники ручного массажа, и новейшие аппаратные методики: LPG – массаж, R –sleek PRO, криолиполиз и др., которые проводятся исключительно на оригинальном оборудовании последнего поколения.

Специалисты отделения косметологии постоянно совершенствуют свои навыки, ориентируются на запрос клиента, предлагая различные варианты достижения поставленной цели, бережно относясь к вашему здоровью.

Убедиться в этом Вы можете сами, записавшись на прием по телефону 8 (920) 090-48-09

Ждем Вас по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.57, стр.6

ВК https://vk.com/ehc.cosmetology

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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