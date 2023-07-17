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НПФ ВТБ: объём пенсионных резервов рыночных клиентов – компаний СМБ вырос на четверть

Опубликовано: 17.07.2023 16:15 0 134
НПФ ВТБ: объём пенсионных резервов рыночных клиентов – компаний СМБ вырос на четверть

Представители среднего и малого бизнеса – корпоративные клиенты ВТБ Пенсионный фонд по итогам 2022 года внесли на счета более 70 млн рублей. Объём сформированных на их счетах пенсионных резервов вырос на 26% по сравнению с 2021 годом и превысил 365 млн рублей. Малые и средние компании составляют две трети от всех корпоративных клиентов НПФ ВТБ.

Более 70% компаний СМБ, заключивших договор с НПФ ВТБ, имеют в штате менее 100 сотрудников. При этом мужчины чаще женщин становятся участниками корпоративных пенсионных программ (КПП) – 57% против 43% женщин. Однако все сотрудники в среднем вступают в КПП после достижения 50 лет. Средняя сумма взносов в год в пользу мужчин на 21% больше, чем в пользу женщин, и составляет 25,8 тыс. рублей, а средняя сумма на их счётах на 22% выше и достигает 137 тыс. рублей.

Каждая пятая компания – клиент ВТБ Пенсионный фонд сегмента СМБ является представителем обрабатывающего производства или сферы торговли. Профессиональной или научной деятельностью занимается каждая десятая, а 8,4% относятся к фирмам, осуществляющим операции с недвижимостью.

«Клиенты, занятые в сегменте малого и среднего предпринимательства, начинают чаще интересоваться корпоративными пенсионными программами: в 2022 году их количество в ВТБ Пенсионный фонд выросло на 29% по сравнению с 2021 годом. Это связано прежде всего с повышением информированности сотрудников о таких программах и ростом их финансовой грамотности. Из-за экономических пертурбаций в прошлом году люди стали активнее искать способы сформировать финансовую подушку на будущее после окончания трудовой деятельности, и наш фонд готов обеспечить им стабильную доходность и безопасность их накоплений», – отмечает Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам 2022 года 40% от участников программ негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ ВТБ являлись участниками корпоративных пенсионных программ. Средства на их счетах составляют 22% от общей суммы пенсионных резервов фонда, а пенсионные взносы в их пользу составили 15% от суммы всех взносов за прошлый год. Всего в ВТБ Пенсионный фонд на конец года действовало 179 корпоративных договоров НПО.

Для вкладчиков-юридических лиц ВТБ Пенсионный фонд предлагает 10 основных пенсионных схем, разработанных в соответствии с эффективными рыночными практиками. Это дает возможность клиентам фонда получать максимальную выгоду от их внедрения, а разнообразие решений позволяет гибко подходить к потребностям каждой компании. Рейтинг максимальной надежности фонда подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Национальным рейтинговым агентством.

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Опубликовано: 17.07.2023 16:15 0 134
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