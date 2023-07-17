В Калуге собираются поставить больше 10 маленьких космонавтов

Директор калужского областного драматического театра Александр Кривовичев в понедельник, 17 июля, в комментарии нашему изданию прокомментировал установку новых мини-памятников в городе.

- Мы вчера открыли второй мини-памятник на фонтане в сквере у театра. Его заказал отце маленького Паши. Ребенку как раз в тот день исполнилось два года. Вот такой подарок папа сделал своему сыну.

Идея потихоньку приживается, у нас уже заявок 10 – 15 еще есть, так что будут в самом ближайшем будущем появляться в Калуге новые космонавтики.

А когда их соберется большое количество, мы устроим такой квест, посмотрим какое будет задание с ними связано, придумаем, но победители получат билеты в наш театр – это я обещаю.

А по поводу того, как называть будут эти фигурки, ну, мы же это с улыбкой предложили всем придумать. Это игра такая веселая. Думаю, какое имя в народе приживется у каждого космонавтика, так его и будут называть. Официально регистрировать имя, конечно же, мы не будем.

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