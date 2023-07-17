В Калужской области клещи укусили за неделю 222 человека

За неделю, с 10 по 16 июля, в Калужской области 222 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших были 28 детей.

Чаще всего клещей снимали с людей в Калуге, Обнинске, Людиновском, Малоярославецком, Боровском, Кировском и Козельском районах.

Боррелиозом был заражен каждый пятый клещ, исследованный в лаборатории.

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