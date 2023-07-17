Калужанин установил фигурку космонавтика в честь дня рождения сына

Вторая мини-скульптура появилась на фонтане перед зданием областного драмтеатра в воскресенье, 16 июля.

Её заказал отец маленького калужанина Павла. В день открытия памятника Павлу исполнилось ровно два года.

Как рассказал идейный отец всех этих маленьких космонавтиков, директор театра Александр Кривовичев, о том, что можно сделать такой подарок отец Павла услышал по радио.

- Он в машине ехал и услышал, потом связался со скульптором и все, вот такой новый мини-памятник появился в Калуге, - рассказал Александр Кривовичев. – Думаю, если их будет много, устроим квест: кто найдет все – получит билеты на спектакль нашего театра.

Кстати, имя первому космонавтику, уютно присевшему на порожки театра пока так и не выбрали. Но, очень скоро он станет именным, заверили нас в театре.

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