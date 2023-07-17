Стал известен новый военком Калужской области

Исполняющим обязанности руководителя военного комиссариата Калужской области назначен Олег Львутин. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Олег Павлович прибыл из Самары. Опытный офицер, в системе военных комиссариатов на различных должностях служит более 20 лет, - рассказал глава региона.

Напомним, еще в апреле Шапша заявил о скорой смене военкома. Ранее эту должность занимал Сергей Кузьменков. Причинами такого решения губернатор называл медленную работу военкомата.

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