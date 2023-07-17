Из-за жары в Калуге введен высокий класс пожарной опасности

В понедельник, 17 июля, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало прогноз возможных ЧП на территории региона и озвучила сведения по обстановке в лесах.

Согласно данным спасателей, в Калуге, Ферзиковском, Перемышльском и Бабынинском районах введен четвертый класс пожарной опасности (высокая вероятность). В остальных районах области установлен первый (опасности нет) и второй (малая опасность) класс.

Повышенная вероятность пожаров связана с жарой, которая пришла в наш город на этой неделе. По сведениям МЧС, воздух сегодня прогреется до 29 градусов.

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