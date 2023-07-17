Пьяный водитель попытался уйти от полиции задом

В понедельник, 17 июля, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела на 42-летнего калужанина.

Во время патрулирования сотрудники ДПС в районе Тульского шоссе в Калуге заметили странны автомобиль. Его водитель, увидев полицейских, резко остановился и дал задний ход, после чего припарковался.

Сотрудники ДПС подъехали к автомобилю и заметили у мужчины признаки опьянения.

Освидетельствование на месте показало, что он пьян. Как выяснилось, ранее водитель уже привлекался за нетрезвое вождение и был лишен прав, так что его автомобиль доставили на штрафстоянку, а его самого в полицию.

За повторное нарушение возбуждено уголовное дело.

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