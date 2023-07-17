В Калужской области обещают солнечный и жаркий день

В понедельник, 17 июля, в Калужской области будет солнечный и жаркий день, обещают синоптики.

Утром еще прохладно, около +15 градусов, но днем солнце начнет припекать, потеплеет до +27. Весь день будет солнечно.

К ночи похолодает до +18.

Наши предки верили, если в этот день в лесу много ягод, то зима будет холодной.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.