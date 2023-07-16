Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге пропал 27-летний парень

Опубликовано: 16.07.2023 14:28 0 219
В Калуге пропал 27-летний парень

В субботу, 15 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 27-летнего Дмитрия Степницкого из Калуги.

Степницкий Дмитрий Витальевич пропал 10 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:
- рост 178 см;
- телосложение нормальное;
- волосы темно-русые;
- глаза зеленые.

Одежда:
- бордовая кофта с капюшоном;
- серая футболка с желто-зелеными треугольниками;
- черные спортивные штаны;
- черные кроссовки.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам: Ольга 8 910 918-53-60, Наталья 8 910 510-14-18.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 16.07.2023 14:28 0 219
Тэги: лиза алерт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Замена лобового стекла в компании — выбор сервисной станции
Скидки до 30% на продукцию бренда DOMACI до 31 июля в Калуге.
Как выбрать качественный диван

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru