В Калуге пропал 27-летний парень

В субботу, 15 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 27-летнего Дмитрия Степницкого из Калуги.

Степницкий Дмитрий Витальевич пропал 10 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

- рост 178 см;

- телосложение нормальное;

- волосы темно-русые;

- глаза зеленые.

Одежда:

- бордовая кофта с капюшоном;

- серая футболка с желто-зелеными треугольниками;

- черные спортивные штаны;

- черные кроссовки.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам: Ольга 8 910 918-53-60, Наталья 8 910 510-14-18.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.