В Калуге пропал 27-летний парень
В субботу, 15 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 27-летнего Дмитрия Степницкого из Калуги.
Степницкий Дмитрий Витальевич пропал 10 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 178 см;
- телосложение нормальное;
- волосы темно-русые;
- глаза зеленые.
Одежда:
- бордовая кофта с капюшоном;
- серая футболка с желто-зелеными треугольниками;
- черные спортивные штаны;
- черные кроссовки.
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам: Ольга 8 910 918-53-60, Наталья 8 910 510-14-18.
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