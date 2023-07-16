В Калуге на улице Генерала Попова провал прикрыли поддоном
В субботу вечером, 15 июля, наш читатель в чат-бот обратной связи в телеграм сообщил, что на Правобережье Калуги на месте люка образовался провал.
- На Генерала Попова напротив сквера Матери, по левой полосе, нет люка, аккуратнее, - говорит наш читатель. - Кто-то положил паллет, чтобы другие не влетели.
- Здравствуйте, завтра проведем обследование этого участка, по результатам выезда напишем о сроках устранения провала, - отреагировала городская управа Калуги.
Напомним, такой способ не первый раз используют водители на Правобережье для обозначения особо опасных участков. Так, весной опасную яму там обозначали поддоном, веткой и пакетом.
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