ЗАГС Калужской области назвал красивые даты для свадьбы

В субботу, 15 июля, ЗАГС Калужской области опубликовал список красивых дат для свадьбы.

Калужанам, которые верят в магию чисел, предлагают запланировать бракосочетание на:

23.08.2023;

09.09.2023;

23.09.2023;

10.10.2023;

23.10.2023;

23.11.2023.

Дату 11.11.2023, почему-то, ЗАГС не указал среди красивых, однако решать, конечно же, жениху и невесте.

- Для подачи заявления необходимо обратиться в отдел ЗАГС лично или подать заявление через портал «Госуслуги», - уточнили в ведомстве.

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