ЗАГС Калужской области назвал красивые даты для свадьбы
В субботу, 15 июля, ЗАГС Калужской области опубликовал список красивых дат для свадьбы.
Калужанам, которые верят в магию чисел, предлагают запланировать бракосочетание на:
- 23.08.2023;
- 09.09.2023;
- 23.09.2023;
- 10.10.2023;
- 23.10.2023;
- 23.11.2023.
Дату 11.11.2023, почему-то, ЗАГС не указал среди красивых, однако решать, конечно же, жениху и невесте.
- Для подачи заявления необходимо обратиться в отдел ЗАГС лично или подать заявление через портал «Госуслуги», - уточнили в ведомстве.
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